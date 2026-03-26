Варламов захотел купить амулет от алкоголизма в Японии

Блогер Илья Варламов купил в Японии амулет от алкоголизма

Российский тревел-блогер Илья Варламов (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов; внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) узнал о существовании в Японии амулетов от алкоголизма и захотел купить такой талисман. Ролик о путешествии в эту страну он опубликовал на YouTube.

Варламов посетил синтоистский храм в городе Такаяма и заявил, что в нем продают амулет, который, как утверждается, помогает избежать проблем с алкоголем. «Это мне надо, это мне надо! У меня не то чтобы проблемы с алкоголем, но я знаю, кому этот амулет потом нужно будет привезти», — сказал блогер, прежде чем приобрести этот аксессуар.

Он также с иронией назвал такой талисман полезным для японцев, поскольку в этой стране принято употреблять много спиртных напитков на вечеринках.

Ранее сообщалось, что Варламов посетил Южно-Африканскую Республику и в шутку заявил, что хочет снять статус иностранного агента у местной ведуньи. Отмечалось, что в городе Блумфонтейне блогер заметил множество уличных объявлений, в одном из них рекламировались услуги женщины-шамана.