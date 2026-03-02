Реклама

18:34, 2 марта 2026

Варламов захотел снять статус иноагента у африканской ведуньи

Блогер Варламов пошутил, что мог бы снять статус иноагента у шамана в Африке
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Блогер Илья Варламов (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов; внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) посетил Южно-Африканскую республику (ЮАР) и захотел снять статус иностранного агента у местной ведуньи. Об этом он заявил в видео, доступном на YouTube.

В городе Блумфонтейне Варламов обратил внимание на множество уличных объявлений, в одном из них рекламировались услуги женщины-шамана. В листовке утверждалось, что ведунья могла решить финансовые проблемы человека, устроить личную жизнь и помочь устранить проблемы с законом.

«Надо записать телефон. Может, она и иноагентство снимет?» — поиронизировал Варламов. Он также в шутку добавил, что ему сразу следовало обращаться к колдунье, а не просить помощи у юристов.

Минюст внес Варламова в реестр иноагентов в марте 2023 года. По данным ведомства, блогер, среди прочего, получал финансирование из иностранных источников и распространял недостоверную информацию о решениях российских властей. Комментируя решение министерства, он признался, что новость не стала для него сюрпризом.

