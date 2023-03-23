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20:12, 23 марта 2023Интернет и СМИ

Варламова признали иноагентом

Минюст России внес в реестр иноагентов блогера Илью Варламова

Фото: Родион Платонов / Коммерсантъ

Минюст России внес в реестр иноагентов блогера Илью Варламова. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Блогера признали иноагентом в соответствии с распоряжением Минюста России. «И.А. Варламов распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике, получал поддержку от иностранных источников», — говорится в заявлении ведомства.

Помимо Варламова в список иностранных агентов включили главу правозащитной организации «Агора» Павла Чикова, политолога Руслана Айсина, экс-журналиста телеканала «Дождь» (внесен Минюстом России в реестр иноагентов) Богдана Бакалейко, основательницу «Академии развития Светланы Пеуновой» Светлану Лада-Русь (до 2015 года носила фамилию Пеунова) и объединение «Парни Плюс/Парни+».

В феврале Минюст России признал иноагентом журналиста Андрея Лошака. В ведомстве пояснили, что Лошак создавал и распространял материалы иностранных агентов, а также негативную информацию о политике российских государственных органов, включая решения Минобороны.

В конце 2022 года Варламов вошел в топ-10 лидеров мнений россиян в категории «Блогеры» по версии «Ромир». В список влиятельных инфлюэнсеров также вошли журналистка и телеведущая Ксения Собчак, политолог Екатерина Шульман (признана в России иностранным агентом), а также блогер Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом Гоблин.

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Асель Минбаева
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