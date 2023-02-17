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21:11, 17 февраля 2023Интернет и СМИ

Журналиста Андрея Лошака признали иноагентом

Минюст РФ включил журналиста Лошака и историка Зубова в реестр иноагентов
Андрей Лошак

Андрей Лошак. Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Министерство юстиции России пополнило реестр лиц, выполняющих функции иностранных агентов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В частности, Минюст признал иноагентами журналиста Андрея Лошака и историка, публициста Андрея Зубова. По данным ведомства, Лошак создавал и распространял материалы иностранных агентов, негативную информацию о политике российских государственных органов, включая решения Минобороны. Журналист также выступал против спецоперации России на Украине и активно сотрудничал с иностранными структурами.

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Марина Совина
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