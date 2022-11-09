Ксения Собчак возглавила рейтинг самых влиятельных блогеров России по версии «Ромира»

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак возглавила топ самых влиятельных блогеров России. Соответствующий рейтинг опубликовал исследовательский холдинг «Ромир».

Собчак заняла первое место в топ-10 лидеров мнений россиян в категории «Блогеры» по версии «Ромир». Вторым в рейтинге стал журналист и видеоблогер Юрий Дудь (включен в реестр СМИ-иноагентов). Закрыла тройку лидеров блогерша Анастасия Ивлеева.

В топ-10 самых влиятельных блогеров России также вошла политолог Екатерина Шульман (признана в России иностранным агентом), журналист Илья Варламов, блогер Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом Гоблин, а также тиктокер Даня Милохин.

В список влиятельных блогеров также вошли Сергей Яковлев, Валерия Чекалина (известная как Лерчек), а также Артемий Лебедев.

В августе 2021 года журнал Forbes опубликовал рейтинг «50 самых успешных звезд России». Первой среди блогеров оказалась Ивлеева, занявшая 18-е место в списке. Ее годовой доход оценили в 2,7 миллиона долларов. 25-е место досталось Юрию Дудю. По данным издания, он заработал за год 1,8 миллиона долларов.