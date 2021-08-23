Названы богатейшие российские блогеры

Журнал Forbes опубликовал рейтинг «50 самых успешных звезд России» и назвал самых богатых и известных россиян. В список вошли популярные спортсмены, музыканты, телеведущие, блогеры, модели, комики и актеры.

Первой среди блогеров оказалась Анастасия Ивлеева, занявшая 18-е место в списке. Ее доход в Forbes оценили в 2,7 миллиона долларов. 25-е место досталось журналисту и блогеру Юрию Дудю. По данным издания, он заработал за год 1,8 миллиона долларов.

В список также вошел тиктокер Даня Милохин. По оценке Forbes, его годовой доход составил 1,5 миллиона долларов. 47-е место в рейтинге занял Валентин Петухов, более известный как Wylsacom. Он заработал 2,2 миллиона долларов, однако оказался на более низкой позиции из-за критериев, использованных при составлении списка.

Как уточнили в Forbes, место в рейтинге определялось двумя факторами: доходом и популярностью, которая зависела от количества упоминаний в СМИ и запросов в поисковиках, а также от числа подписчиков в YouTube и Instagram. При подсчете доходов учитывался общий объем гонорарных выплат, которые участник рейтинга получил с 1 июня 2020-го по 31 мая 2021 года.

В тройку самых успешных и высокооплачиваемых российских звезд вошли спортсмен Хабиб Нурмагомедов, певец Алишер Моргенштерн и телеведущая Ольга Бузова. Их доходы составили 12, 7,4 и 3,3 миллиона долларов соответственно.

