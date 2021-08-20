Маск приблизился к богатейшему человеку мира

Основатель Tesla Илон Маск поднялся на второе место в рейтинге богатейших людей мира, обогнав владельца LVMH Бернара Арно и приблизившись к основателю Amazon Джефу Безосу — самому богатому человеку в мире. Об этом сообщает Forbes.

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По данным на 20 августа, состояние Маска оценивается в 177,5 миллиарда долларов, что позволило ему обогнать владельца модных домов Dior и Louis Vuitton Бернара Арно, который еще в начале недели занимал лидирующую позицию в рейтинге. За последние два дня акции его холдинга LVMH подешевели на 12,6 процента, а доходы уменьшились почти на 20 миллиардов — до 174,7 миллиарда долларов. Это привело к тому, что основатель Amazon Джефф Безос вернул себе первенство в рейтинге с состоянием 184,8 миллиарда долларов.

За три десятилетия того, как Forbes начал отслеживать состояние миллиардеров в 1987 году, только шесть человек носили титул самого богатого человека в мире. В первые годы существования рейтинга два японских магната в сфере недвижимости — Йошиаки Цуцуми и Тайкичиро Мори — возглавляли список до тех пор, пока в конце 1990-х их не сдвинул соучредитель Microsoft Билл Гейтс. С 1997 по 2017 год Гейтс лидировал в списке, за исключением 2008 года, когда первое место занял инвестор Уоррен Баффет, и 2010-2013 годов, когда на первом месте был мексиканский бизнесмен Карлос Слим. Кроме того, владелец Zara Амансио Ортега занимал первое место на несколько часов в 2015 году и пару дней в 2016-м

В мае стало известно, что самые богатые американцы разбогатели на 195 миллиардов долларов за первые сто дней президентства Джо Байдена, несмотря на призывы платить больше налогов во время пандемии. Рост богатства произошел благодаря подъему фондового рынка, быстрой вакцинации населения и пакету государственного стимулирования на 1,9 триллиона долларов.