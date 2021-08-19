В рейтинге богатейших людей сменился лидер

Основатель Amazon Джефф Безос вновь стал самым богатым человеком в мире, опередив владельца компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) Бернара Арно, который опустился сразу на третье место. Об этом свидетельствуют данные рейтинга Real Time Billionaires, который журнал Forbes обновляет в режиме реального времени.

Состояние Безоса оценивается в 185,9 миллиарда долларов, Арно — в 175,7 миллиарда. Арно установил антирекорд дня, потеряв сразу 19,2 миллиарда — почти 10 процентов состояния. Между ними расположился владелец компании Tesla Илон Маск (180,5 миллиарда). В первую десятку лидеров вошли восемь американцев и двое граждан Франции.

В списке самых богатых людей по версии Bloomberg первое место занимает Маск (188 миллиарда долларов). На втором и третьем местах расположились Безос (187 миллиардов долларов) и Арно (168 миллиардов долларов).

По данным Forbes, самый богатый россиянин на данный момент — глава «Северстали» Алексей Мордашов с состоянием в 31,6 миллиарда долларов. За ним — председатель правления «Новатэк» Леонид Михельсон (28,5 миллиарда долларов) и глава «Норникеля» Владимир Потанин (28,4 миллиарда долларов).

В начале мая Bloomberg сообщил, что самые богатые американцы разбогатели на 195 миллиардов долларов за первые сто дней президентства Джо Байдена, несмотря на призывы платить больше налогов во время пандемии. Рост богатства произошел благодаря подъему фондового рынка, быстрой вакцинации населения и пакету государственного стимулирования на 1,9 триллиона долларов.