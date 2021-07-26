Безос и Маск «обокрали» Boeing

Авиастроительная корпорация Boeing столкнулась с уходом ценных работников на фоне недавних проблем с выпуском самолетов 737 MAX и рекордных годовых убытков. Лучшие инженеры компании, которую раньше называли «фабрикой мечты», уходят работать на более молодые и технологичные предприятия, пишет Bloomberg.

По данным рекрутинговой соцсети LinkedIn, основанная Джеффом Безосом компания Amazon «обокрала» Boeing на 1100 сотрудников. В SpaceX Илона Маска продолжили карьеру не менее 200 человек. Также бывшие работники авиакомпании востребованы в Microsoft, Northrop Grumman и Lockheed Martin.

Amazon нанимает сотрудников Boeing с большим опытом работы. В марте бывший вице-президент и генеральный менеджер программы 737 MAX Уолт Одишо ушел из Boeing и через несколько недель занял пост вице-президента одного из направлений Amazon. Бывший исполнительный директор Boeing Дэвид Карбон возглавил программу беспилотных летательных аппаратов. Главный инженер самолета Boeing-777 Боб Уиттингтон, отработавший в компании 33 года, стал вице-президентом службы по доставке дронов Prime Air. Всего за последние два года в Prime Air пришли не менее 32 инженеров Boeing.

Материалы по теме Искусственное мясо захватывает мир. Почему Россия оказалась к этому не готова? Час расплаты. Apple, Google и Facebook годами уходили от налогов. Как 130 стран мира заставят их заплатить миллиарды?

Иногда авиагиганту удаются успешные кадровые ходы, но это скорее исключение из правил. Так, в 2020 году на пост вице-президента Boeing по разработке программного обеспечения пришел Джинна Хосейн, бывший программист Apple и SpaceX.

Материал Bloomberg вышел за несколько дней до запуска космического корабля Starliner, разработанного Boeing. 30 июля корабль попытается вновь пристыковаться к Международной космической станции (МКС). Первая попытка в декабре 2019 года, во время которой Starliner должен был доставить на МКС 280 килограммов груза, закончилась неудачно из-за проблемы в системе отсчета времени.

В марте 2019 года полеты пассажирских самолетов 737 MAX были приостановлены во всем мире после двух авиакатастроф, в которых погибли 346 человек. Расследование установило, что самолеты разбились из-за неисправности системы улучшения характеристик маневрирования по тангажу. Американские авиационные власти одобрили возобновление полетов 737 MAX в ноябре 2020 года. По итогам 2020 года убытки Boeing выросли в 19 раз до 11,9 миллиарда долларов.

В середине июля сообщалось, что Boeing пришлось отложить выпуск самолетов 787 Dreamliner из-за обнаружения производственных дефектов в носовой части фюзеляжа. Задержка поставок особенно невыгодна компании из-за разгара туристического сезона.