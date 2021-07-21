Богатейшего человека мира обвинили в лицемерии

Основатель Amazon и богатейший человек мира Джефф Безос притворяется, что его заботят проблемы людей и климата. К такому выводу пришло издание Business Insider, назвавшее полет миллиардера в космос «пиар-трюком».

Ранее Безос неоднократно публично поддерживал идею колонизации космоса, объясняя это тем, что ограниченность земных ресурсов не сможет удовлетворить все потребности людей.

Вместе с тем миллиардер уделяет внимание экологии. В своем Twitter он писал, что человечество необходимо отправить в космос, чтобы спасти Землю и превратить ее в огромный национальный парк. Бизнесмен даже пожертвовал 10 миллиардов долларов на борьбу с изменением климата, а в 2020 году купил права на название спортивной арены в Сиэтле, чтобы позже переименовать ее в «Климат Пледж Арена» (Climate Pledge Arena) и таким образом напоминать об экологических проблемах.

Несмотря на положительный имидж, издание сравнивает Безоса с колонизатором, который после истощения природных ресурсов перемещается с одной территории на другую, не желая менять ее в лучшую сторону.

Своим поведением Безос напоминает других миллиардеров — основателя Tesla Илона Маска и бизнесмена Ричарда Брэнсона, также недавно совершившего полет в космос. Все трое говорят о том, как важна борьба с изменением климата, но сами активно инвестируют в углеродоемкие предприятия. Обладатели крупных состояний попытаются убедить человечество, что их богатство не только законно, но и приносит пользу людям. Полет Безоса в космос — один из таких аргументов, говорится в материале.

Во вторник, 20 июля, основатель Amazon успешно слетал в космос на корабле его компании Blue Origin. На борту также находились его брат Марк, 82-летняя бывшая летчица Уолли Фанк и 18-летний выпускник школы Оливер Деймен. Корабль совершил 10-минутный полет, поднявшись на высоту 107 километров.

После этого Безос поблагодарил сотрудников и пользователей Amazon за оплату полета, чем вызвал неоднозначную реакцию работников компании. Многие из них заявили, что хотят увидеть улучшение условий труда, а не космическое путешествие руководителя.