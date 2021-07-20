На богатейшего в мире человека обрушился шквал критики после полета в космос

На богатейшего человека планеты, основателя Amazon и Blue Origin Джефа Безоса обрушился шквал критики в Twitter после полета в космос, пишет RT.

На пресс-конференции после успешного приземления Безос поблагодарил всех сотрудников и покупателей компании Amazon, заявив, что они оплатили этот полет. В соцсетях это высказывание бизнесмена, чье состояние оценивается в 205 миллиардов долларов, не оценили.

Пользователи Twitter в ответ заявили, что он может поблагодарить своих работников, подняв им зарплату до приемлемого уровня и начав относиться к ним по-человечески. Некоторые заявили, что сотрудники складов Amazon боятся даже выйти в туалет во время работы. Другие призвали благодарить правительство за неуплаченные налоги.

Ранее глава Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли поздравил основателя Amazon и космической компании Blue Origin, богатейшего человека планеты Джеффа Безоса с полетом в космос, однако призвал его теперь обратить свое внимание на проблему голода на планете.

20 июля Безос совершил успешный полет в космос с полигона в Техасе. Космический корабль поднялся на высоту 100 километров. Полет продлился всего 11 минут, но после приземления Безос признался, что хотел бы повторить этот опыт.