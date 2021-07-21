Безос рассказал про оплативших его полет в космос

Основатель Amazon и богатейший человек планеты Джефф Безос поблагодарил работников за оплату его полета в космос. Заявление миллиардера вызвало неоднозначную реакцию среди сотрудников, пишет Business Insider.

Благодарность Безоса всем сотрудникам и клиентам Amazon прозвучала на пресс-конференции по итогам его 10-минутного космического полета 20 июля. Некоторые работники компании признались Business Insider, что хотят добиться изменения условий оплаты труда в лучшую сторону, а не наблюдать за полетом руководителя в космос. Одна из претензий — недоступность работникам с почасовой оплатой опционов, то есть возможности приобрести акции по заранее фиксированной цене.

Также сотрудники недовольны тяжелыми условиями труда. «Мне кажется, он сказал это, потому что у него нечистая совесть. Он знал, что ошибается, обращаясь с рабочими как с рабами», — рассказал один из служащих Стейтен-Айленда.

Amazon нашел лазейки в законе, чтобы не оплачивать медицинское обслуживание работников и не компенсировать им страховку по безработице.

Гигант интернет-торговли давно известен как открытый противник профсоюзов. Известны случаи, когда компания увольняла сотрудников после попыток бороться за свои права.

В конце марта шесть тысяч сотрудников склада Amazon в Алабаме выступили с предложением организовать профсоюз. Решение поддержали американские политики, в том числе популярный сенатор-демократ Берни Сандерс, обвинявший Джеффа Безоса в «корпоративной жадности». В ответ Amazon устроила голосование, на котором большинство работников не поддержали инициативу — 1798 голосов набрали противники создания профсоюза, 738 — сторонники.

20 июля Джефф Безос совершил успешный полет в космос на корабле New Shepard принадлежащей ему компании Blue Origin. Вместе с бизнесменом на борту находились брат Марк, 82-летняя бывшая летчица Уолли Фанк и 18-летний выпускник школы Оливер Деймен. Корабль поднялся на высоту 107 километров над Землей.

От момента старта до приземления прошло 10 минут 10 секунд. Несмотря на то что многие СМИ называли полет космическим, эксперты напоминают, что на самом деле он суборбитальный, поскольку корабль летел с недостаточной скоростью.