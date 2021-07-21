Маск поздравил Безоса с успешным полетом в космос

Глава SpaceX Илон Маск поздравил основателя компании Amazon и Blue Origin Джеффа Безоса с успешным полетом в космос в Twitter.

«Поздравляю», — написал Маск. Таким образом он прокомментировал видеозапись приземления корабля New Shepard, размещенную на странице Blue Origin.

Миссия NS-16 стала 16-й для New Shepard и первой, проходящей с участием человека. Кроме американца Безоса, считающегося самым богатым человеком в мире, в шестиместной капсуле космического корабля находились еще три человека — его брат Марк, 82-летняя летчица Уолли Фанк и 18-летний студент Оливер Дэмен.

Джефф Безос совершил успешный полет в космос с полигона в Техасе 20 июля. Старт состоялся 20 июля в 16:12 по московскому времени и был приурочен к 52-й годовщине первой в истории высадки на Луну миссии «Аполлон-11». Полет осуществлялся на корабле New Shepard компании Blue Origin. Вместе с Безосом отправились его брат Марк, 82-летняя бывшая летчица Уолли Фанк и 18-летний выпускник школы Оливер Деймен.