Boeing выявил новые дефекты в Dreamliner

Компания Boeing обнаружила новые производственные дефекты в самолетах 787 Dreamliner, пишет Bloomberg.

Небольшой брак выявлен в носовой части фюзеляжа. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) заявило, что дефект необходимо устранить, хотя он и не угрожает безопасности полетов. На устранение неисправности уйдет около трех недель. На это время поставки самолетов остановятся, что особенно плохо для компании, учитывая разгар туристического сезона. По оценкам Boeing, вместо 100 самолетов 787 Dreamliner они продадут в два раза меньше.

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В июне самолетостроительный гигант передал покупателям 45 самолетов. Всего за шесть месяцев поставлено 156 самолетов, что лишь на один меньше, чем за весь прошлый год, один из худших за все время.

В декабре 2020 года на 787 Dreamliner был обнаружен производственный дефект в обшивке фюзеляжа. В конце мая компания вновь приостановила производство этих самолетов из-за новых претензий со стороны FAA.

В марте 2019 года во всем мире приостановили полеты самолетов 737 MAX после двух авиакатастроф, жертвами которых стали 346 человек. Расследование установило, что самолеты разбились из-за неисправности системы улучшения характеристик маневрирования по тангажу. Из-за прекращения полетов компания получила крупнейший в истории квартальный убыток в 3,6 миллиарда долларов. В ноябре 2020 года американские авиационные власти одобрили возобновление полетов 737 MAX.