Полеты на проблемном Boeing 737 MAX снова приостановили, такое решение приняли две американские авиакомпании — Southwest Airlines и American Airlines. Как сообщает CNN, на этот раз в самолетах обнаружилась проблема с электрикой.

Boeing уведомил 16 своих клиентов о возможных проблемах с электросистемой в конкретных партиях самолетов 737 MAX. Речь идет о заземлении компонентов системы электропитания. «Мы тесно сотрудничаем с Федеральным управлением гражданской авиации США (FAA) по этому производственному вопросу», — говорили в компании.

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Как уточняет ТАСС, Southwest Airlines временно исключила из своего летного расписания 30 из 58 имеющихся у нее Boeing 737 MAX, American Airlines приостановила полеты 17 из 24 находящихся в ее распоряжении таких лайнеров.

Самолеты Boeing 737 MAX запретили к полетам по всему миру после двух подряд авиакатастроф, в результате которых погибли 346 человек. Причиной стала одна из систем лайнера, отвечающая за корректировку положения самолета в воздухе. В ходе расследования выяснилось, что производитель сумел избежать необходимых проверок модели с помощью лоббирования своих интересов, а также заставил замолчать сотрудников, знавших о проблемах. Частично полеты возобновили только в конце декабря 2020 года.

В январе 2021-го Boeing согласилась выплатить 2,5 миллиарда долларов компенсации по делу проблемных самолетов 737 MAX. Компания выплатит Минюсту США штраф в размере 244 миллиона долларов, 1,77 миллиарда пойдут на компенсации клиентам, а 500 миллионов долларов — на компенсации в фонд жертв авиакатастроф.