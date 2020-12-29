В мире возобновились перелеты на проблемном Boeing 737 MAX

В США возобновили полеты самолетов Boeing 737 MAX, эксплуатацию которых в мире приостановили после двух авиакатастроф. Об этом сообщает CBS.

По данным издания, первый после почти двухлетнего перерыва перелет из Майами в Нью-Йорк состоялся утром 29 декабря. American Airlines, выполнявшая рейс, предлагала пассажирам перебронировать вылет, если они не чувствуют себя в безопасности на борту.

Первый демонстрационный полет после отмены запрета авиакомпания совершила 3 декабря, на борту находились журналисты. Всего, сообщили в American Airlines, в парке перевозчика 31 самолет Boeing 737 MAX.

Отмечается, что американская авиакомпания стала третьей в мире, возобновившей полеты этого самолета в 2020 году. Первый рейс из Сан-Паулу в Порту-Алегри осуществил 10 декабря бразильский перевозчик Gol.

В октябре Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) признало Boeing 737 MAX безопасным после произведенной доработки. В ноябре Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) выдало разрешение на эксплуатацию авиалайнера.

Самолеты Boeing 737 MAX запретили к полетам по всему миру после двух подряд авиакатастроф, в результате которых погибли 346 человек. Причиной стала одна из систем лайнера, отвечающая за корректировку положения самолета в воздухе. В ходе расследования выяснилось, что производитель сумел избежать необходимых проверок модели с помощью лоббирования своих интересов, а также заставил замолчать сотрудников, знавших о проблемах.