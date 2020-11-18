Росавиация оценила информацию о возобновлении полетов Boeing 737 MAX. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ведомства, передает ТАСС.

Там заявили, что официальной информации о возобновлении полетов от федерального управления гражданской авиации США (FAA) не получали. В ведомстве добавили, что на данный момент работа по сертификации изменения системы улучшения характеристик маневрирования (MCAS) этих самолетов в России продолжается. «В этой работе будут учитываться выводы в том числе и FAA», — заверили в Росавиации.

Ранее Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) признало Boeing 737 MAX безопасным после произведенной доработки. Вместе с тем, по словам исполнительного директора агентства, продолжается разработка так называемого синтетического датчика — прибора для большей безопасности самолета.

Самолеты Boeing 737 MAX запретили к полетам по всему миру после двух подряд авиакатастроф, в результате которых погибли 346 человек. Причиной стала одна из систем лайнера, отвечающая за корректировку положения самолета в воздухе. В ходе расследования выяснилось, что производитель сумел избежать необходимых проверок модели с помощью лоббирования своих интересов, а также заставил замолчать сотрудников, знавших о проблемах.