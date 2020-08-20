Скандальный самолет Boeing переименовали

Компания Boeing переименовала модель самолета 737 MAX — теперь лайнер называется 737-8, хотя ранее такое название использовалось только в служебной переписке. Об этом стало известно после заключения контракта на покупку четырех самолетов с польской авиакомпанией Enter Air, пишет The Guardian.

В Boeing указали, что вначале Enter Air купит два самолета, после чего сможет приобрести еще столько же. После завершения этого и предыдущего контрактов флот 737-8 у авиакомпании увеличится до десяти лайнеров.

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Эксперты не исключают, что производитель мог дать очень хорошую скидку на свой самый скандальный самолет. Это первый новый контракт на покупку модели 737-8 после двух авиакатастроф, в которых в совокупности погибли 346 человек.

После того как полеты 737 MAX были запрещены, что связано с выявлением массы нарушений при сертификации, клиенты Boeing отменили более 400 заказов на него. В настоящее время компания утверждает, что исправила все выявленные недочеты, и рассчитывает на скорое возобновление эксплуатации.

Генеральный директор польского перевозчика Гжегож Поланиеский (Grzegorz Polaniecki) отметил, что после решения проблем лайнер имеет все шансы стать лучшим в мире на долгие годы. Условия соглашения, в том числе его стоимость, глава Enter Air назвать отказался, но заметил, что компания очень довольна им.

Как показало расследование, причиной обеих катастроф стали технические недостатки лайнера, проблемы его программного обеспечения и непродуманная программа подготовки пилотов. Сроки выдачи разрешения на коммерческую эксплуатацию модели по-прежнему неизвестны.

По данным The Wall Street Journal, власти США вряд ли разрешат его полеты до февраля 2021 года. Еще многие месяцы уйдут на выдачу разрешений другими странами, техобслуживание и подготовку пилотов.