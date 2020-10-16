Проблемный самолет Boeing признали безопасным для полетов

Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) признало Boeing 737 MAX — самый проблемный самолет американской компании — безопасным после произведенной доработки. Лайнер сможет возобновить полеты уже в 2020 году. Об этом рассказал исполнительный директор EASA Патрик Кай, пишет Bloomberg.

По его словам, в агентстве идет финальная проверка документов. После нее, предположительно, в следующем месяце, выйдет директива по летной годности. Кай подчеркнул, что достигнутый уровень безопасности достаточно высок для EASA.

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Вместе с тем, по словам исполнительного директора агентства, продолжается разработка так называемого синтетического датчика — прибора для большей безопасности самолета. Он должен упростить работу пилотов, если откажут один или оба механических датчика. Предполагается, что прибор представят в срок до двух лет.

Кай рассказал, что синтетический датчик в первую очередь готовят для следующей модели, Boeing 737 MAX 10, но устанавливаться он будет и на другие лайнеры.

Самолеты Boeing 737 MAX запретили к полетам по всему миру после двух подряд авиакатастроф, в результате которых погибли 346 человек. Причиной стала одна из систем лайнера, отвечающая за корректировку положения самолета в воздухе. В ходе расследования выяснилось, что производитель сумел избежать необходимых проверок модели с помощью лоббирования своих интересов, а также заставил замолчать сотрудников, знавших о проблемах.

Перед возобновлением полетов компания задумалась о смене названия для модели на 737-8. Под таким названием модель фигурирует в контракте с польской авиакомпанией Enter Air.