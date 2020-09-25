Поставщик скандального Boeing оказался на грани банкротства

Компания Impresa Aerospace, которая поставляет детали для корпусов скандальных самолетов Boeing 737 MAX, подала заявление о защите от банкротства из-за потери дохода. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

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Как поясняет издание, Impresa Aerospace оказалась на грани банкротства после приостановки полетов Boeing 737 MAX. Компания и другие подрядчики уже подписали контракты на поставки компонентов, однако Boeing производит меньше самолетов, чем было запланировано. При этом поставка деталей для 737 MAX является основным источником дохода для Impresa Aerospace.

Скандал вокруг Boeing возник после двух авиакатастроф с участием самолетов 737 MAX, произошедших в течение полугода. Первый лайнер рухнул в Индонезии в октябре 2018 года, в результате чего погибли 189 человек. Второй самолет упал в марте 2019-го в Эфиопии. Жертвами этой катастрофы стали 157 человек.

В компании авиастроителе признали, что в обоих случаях на борту самолетов имел место сбой в работе системы маневрирования MCAS. После этого многие страны, в том числе Россия, приостановили эксплуатацию бортов серии из соображений безопасности. Впоследствии Boeing внесла изменения в работу MCAS и провела испытание обновленного лайнера летом 2020 года. Теперь в компании рассчитывают на снятие запрета на использование авиалайнера в странах по всему миру.