Boeing уличили в нечестной игре

Авиастроительная корпорация Boeing в течение нескольких лет лоббировала свои интересы в органах власти США и, возможно, прибегала при этом к незаконным методам, пишет The Washington Post.

По информации издания, компания занималась налаживанием связей в Вашингтоне на протяжении последних десятилетий. В частности, в 2018 году на эти цели было потрачено 15 миллионов долларов. Нанятые Boeing юристы лоббировали ее интересы в Конгрессе и Федеральном авиационном управлении (ФАУ).

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Результатом взаимодействия с ФАУ стало создание специального «консультативного комитета» с представителями отрасли, который устанавливает, что именно должно контролировать управление. Помимо этого, полномочия ФАУ в последнее время были существенно ограничены специально принятым законом. Boeing, в свою очередь, получила возможность вносить изменения в авиационные правила.

За последние полгода в мире произошло две авиакатастрофы с участием самолетов Boeing 737 MAX. Последняя случилась 10 марта в Эфиопии вскоре после вылета лайнера из аэропорта Аддис-Абебы. В результате крушения погибли все находившиеся на борту 137 человек, включая троих россиян.

После этого полеты Boeing 737 MAX над своей территорией запретили многие страны, в том числе Россия. По мнению некоторых экспертов, причиной аварии стали технические особенности самолета.

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