Boeing лишился контракта на миллиарды долларов после крушения в Африке

Компания Boeing лишилась контракта с национальной индонезийской авиакомпанией Garuda Indonesia из-за крушения лайнера в Африке. Об этом сообщает Agence France-Presse.

Речь идет о поставке 49 самолетов модели Boeing 737 MAX. Стоимость закупки должна была составить несколько десятков миллиардов долларов. Сделку отменили из-за опасений пассажиров.

«Мы направили Boeing письмо с просьбой аннулировать заказ. Пассажиры Garuda утратили доверие и не хотят летать на Boeing 737 MAX», — сообщил представитель авиакомпании.

Перевозчик впервые полностью разорвал контракт с Boeing после крушения лайнера в Африке. Ранее российские авиакомпании S7, UTair, «Победа» и «Уральские авиалинии» приостановили заключенные соглашения на поставку самолетов до выяснения причин крушения Boeing 737 MAX в Эфиопии.

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За последние полгода в мире зафиксированы две авиакатастрофы с участием Boeing 737 MAX, в них погибли 346 человек. Последнее крушение произошло 10 марта в Эфиопии. Самолет разбился через шесть минут после вылета из аэропорта Аддис-Абебы. Все 157 человек, находившихся на борту, погибли. Среди жертв авиакатастрофы — граждане 33 стран, в том числе трое россиян.

После этого от эксплуатации самолетов Boeing 737 MAX отказались около 30 авиакомпаний по всему миру, включая российскую S7. Евросоюз, США и Россия закрыли небо над своими территориями для их полетов.

Boeing 737 MAX — новейшее поколение самолетов Boeing 737. Эксплуатация воздушных судов этой серии началась в 2017 году. Модель является самым продаваемым самолетом в истории компании.

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