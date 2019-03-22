Путешествия
 
Последние новости
Сестру Кардашьян обругали за глумление над бедными
Евросоюз согласился на отсрочку Brexit
Оставшаяся без короны «Мисс Москва» обвинила организаторов в клевете
Китаянка объелась живыми личинками и попала в реанимацию
Лишенная титула «Мисс Москва» сломала корону
Из-за взрыва на китайском химзаводе пострадали более 600 человек
Миллионер открыл вакансию путешественника с зарплатой 52 тысячи долларов в год
Звезда «Игры престолов» оказалась при смерти в 24 года
Венгрия получит российский газ в обход Украины
Новости партнеров

Boeing лишился контракта на миллиарды долларов после крушения в Африке

Перейти в «Мою Ленту»
Boeing 737 Max

Компания Boeing лишилась контракта с национальной индонезийской авиакомпанией Garuda Indonesia из-за крушения лайнера в Африке. Об этом сообщает Agence France-Presse.

Речь идет о поставке 49 самолетов модели Boeing 737 MAX. Стоимость закупки должна была составить несколько десятков миллиардов долларов. Сделку отменили из-за опасений пассажиров.

«Мы направили Boeing письмо с просьбой аннулировать заказ. Пассажиры Garuda утратили доверие и не хотят летать на Boeing 737 MAX», — сообщил представитель авиакомпании.

Перевозчик впервые полностью разорвал контракт с Boeing после крушения лайнера в Африке. Ранее российские авиакомпании S7, UTair, «Победа» и «Уральские авиалинии» приостановили заключенные соглашения на поставку самолетов до выяснения причин крушения Boeing 737 MAX в Эфиопии.

За последние полгода в мире зафиксированы две авиакатастрофы с участием Boeing 737 MAX, в них погибли 346 человек. Последнее крушение произошло 10 марта в Эфиопии. Самолет разбился через шесть минут после вылета из аэропорта Аддис-Абебы. Все 157 человек, находившихся на борту, погибли. Среди жертв авиакатастрофы — граждане 33 стран, в том числе трое россиян.

После этого от эксплуатации самолетов Boeing 737 MAX отказались около 30 авиакомпаний по всему миру, включая российскую S7. Евросоюз, США и Россия закрыли небо над своими территориями для их полетов.

Boeing 737 MAX — новейшее поколение самолетов Boeing 737. Эксплуатация воздушных судов этой серии началась в 2017 году. Модель является самым продаваемым самолетом в истории компании.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Home News Indonesia's Garuda cancels 49-plane Boeing 737 order after crashes
Спасенный от крушения Boeing разбился на следующий день
Boeing выпустит новое ПО для модели рухнувшего в Африке самолета
Boeing заморозил поставки 737 MAX
Путешествия
Путешествия00:03Сегодня
Полярное сияние. Вид из Норвегии

Достучались до небес

Лютый холод, толпы китайцев и бешеные цены. Что ждет туриста на Крайнем Севере
08:4816 марта

Boeing выпустит новое ПО для модели рухнувшего в Африке самолета

07:42Сегодня

Миллионер открыл вакансию путешественника с зарплатой 52 тысячи долларов в год

18:4420 марта

Российские блогеры-путешественники выберут лучшие аэропорты и бизнес-залы

Путешествия00:02 9 марта

Миражи и агрессия

Россияне на «Газелях» решили пересечь самую большую пустыню мира и выжили
21:2611 марта

Мать пристыдила авиакомпанию за принуждение кормить ребенка грудью в туалете

18:1020 марта

Самолет «утонул в асфальте» во время экстремальной посадки в шторм

18:49 9 марта

Скоростное судно с сотней пассажиров врезалось в кита

Путешествия00:0621 марта

«Опять ешь? Понимаю!»

Алкоголь по 400 долларов, разбитые каюты и обжорство. Что ждет россиян в круизе по Карибам
21:4621 марта

Трансатлантический перелет собаки закончился трагедией

15:3920 марта

Спасенный от крушения Boeing разбился на следующий день

15:3921 марта

Пассажир переломал кости во время круиза и потребовал 10 миллионов долларов

Россия
«Ломают двери, врываются с отрядом спецназа»
Этих россиян ловят по всей стране и сажают в тюрьму за христианские проповеди
Погромы и протесты против мигрантов в Якутске
После изнасилования россиянки жители вышли на улицы и начали нападать на приезжих
«Мамы! Вы поющие или вы пьющие?»
Что в голове у российских женщин, которые борются с абортами и не спорят с мужчинами
«На политические темы с сыном мы не разговариваем»
Как жил Крым до России и стал ли он жить лучше за последние пять лет
Российского школьника засосала грязевая жижа
Создатель «Мужского государства» избежал наказания за ненависть к женщинам
Главу «Росгеологии» отправили в отставку
Все материалы
Мир
«Слава Богу-Императору!»
ЦРУ убивает несогласных, а мусульмане захватывают Европу: во что верят фанаты Трампа
Из-за взрыва на китайском химзаводе пострадали более 600 человек
Полиция застрелила сбивавшего прохожих водителя в Китае
Потомок черных рабов засудила Гарвард из-за фото предков
США отказались признать перехват B-52 российским Су-27
США отказались обнародовать переговоры Путина и Трампа
США заподозрили российские суда в нарушении нефтяных запретов по Северной Корее
Все материалы
Бывший СССР
Степной Дубай
Назарбаев ушел. Столице Казахстана осталось его имя и мечта о городе будущего
Лидер президентской гонки на Украине собрался возвращать Крым компромиссами
Нурсултан НазарбаевВеликий Елбасы
Бессменный президент Казахстана Назарбаев ушел в отставку, но не оставил власть
«Мы ненавидим вас так же, как укропов»
Патриоты, беженцы и ненависть к России: репортаж из прифронтовых городов Украины
Лидер президентской гонки на Украине вступился за русский язык
Чеченцы Казахстана отреагировали на отставку Назарбаева
Михаил Булгаков«Гнусный язык»
На Украине все меньше говорят на русском. Зато Булгаков там стал украинским патриотом
Все материалы
Экономика
Денежная петля
Почему билеты на самолеты будущего подешевеют, но полеты станут еще дороже
Российский госдолг станет доступнее для россиян
Венгрия получит российский газ в обход Украины
Британский суд заступился за «Газпром» в споре с Украиной
Бедность в России упала до рекорда
Правительство придумало либеральный способ удержать цены на бензин
Прибыль «МегаФона» выросла в 2018 году
Все материалы
Силовые структуры
«Руки у него по локоть в крови»
Лидер крупнейшей преступной группировки России сел на 25 лет. В 90-е он правил Петербургом
С особой нежностью
Шокер «Ласка» и дубинка «Сюрприз»: что помогает полицейским усмирять россиян
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Двойное убийство на российском кладбище раскрыли
ФСБ и МВД пришли с обысками в центр питания Универсиады в Красноярске
Российский киллер дважды потерпел неудачу на задании
Из запертой банковской ячейки в Москве пропали миллионы рублей
Все материалы
Наука и техника
Твою дивизию
Бандиты захватывают Вашингтон, а вы его защищаете: Tom Clancy’s The Division 2
Слишком поздно
Земле грозит катастрофа из-за глобального потепления. Пострадают Россия, США и Канада
Немецкий подход
Спокойная жизнь и фронтовые будни на уникальных снимках солдата нацистской Германии
Физики приблизились к решению главной загадки Вселенной
Доказана эффективность голодания в продлении жизни
Названа причина появления неизлечимого рака
Падение без взлетов
 
Все материалы
Спорт
Дьявольская сила
Россия без шансов проиграла Бельгии. Но борьба за чемпионат Европы только началась
Сборная России проиграла бельгийцам в первом матче отбора к Евро-2020
Бывший тренер «Зенита» отказался признать величие Лобановского
«Недаром меня называют воином»
Чемпион мира по кикбоксингу возглавил Калмыкию. Как Бату Хасиков пробился на вершину?
Тарасова потеряла веру в российских фигуристов
«МегаФон» стал стратегическим партнером российского футбола
Выбран лучший спортсмен года
Все материалы
Культура
Рабы не мы
Двойники-убийцы, тайные тоннели, Америка как империя зла: почему надо смотреть хоррор «Мы»
Диско, вписки и прощание с Black Star
Главные музыкальные альбомы недели
Наше все«Отмороженных не ставить!»
Почему Егор Летов, «Сектор Газа» и «Любэ» не звучали на радио
Надежда Бабкина порассуждала о гаранте национальной безопасности России
Звезда «Игры престолов» оказалась при смерти в 24 года
Данила Козловский снимет еще один фильм и снова сыграет в нем главную роль
«Все, что я пишу, происходит из кошмара»
Фашизм, черный юмор и сделка с дьяволом — неизвестные романы ХХ века
Все материалы
Интернет и СМИ
«Она мечтает о великой романтической любви»
Эта девушка живет полной жизнью и любит всем сердцем, несмотря на синдром Дауна
Забытая жестокость
Боль и радость, страх и отчаяние на снимках лучших фотографов мира
«Я раздавил жизнь человека»
Случайная шутка в сети стоила этим людям семьи, карьеры и будущего
Не вставшую под гимн России журналистку пригрозили наказать
Госпитализированная порноактриса Беркова рассказала о своем самочувствии
Переименование столицы Казахстана в Нурсултан породило волну шуток в сети
Убитая юность
Этот журнал растил советскую молодежь и открыл путь к свободе, но оказался ненужным
Все материалы
Ценности
Джереми Скотт и МадоннаПерешли черту
На что идут дизайнеры ради больших денег и славы
Иман и Дэвид БоуиАфриканские царицы
Самые знаменитые, властные и сексуальные женщины Черного континента
Краденый мир
Почему модные дизайнеры все чаще воруют идеи друг у друга
Опубликовано детское фото Ким Кардашьян с дедом
Gucci решил продавать «грязную» обувь по 870 долларов
В Швейцарии представили самый тонкий в мире хронограф
Модель Victoria’s Secret раскрыла секрет идеальной фигуры
Все материалы
Путешествия
Полярное сияние. Вид из НорвегииДостучались до небес
Лютый холод, толпы китайцев и бешеные цены. Что ждет туриста на Крайнем Севере
Миражи и агрессия
Россияне на «Газелях» решили пересечь самую большую пустыню мира и выжили
«Опять ешь? Понимаю!»
Алкоголь по 400 долларов, разбитые каюты и обжорство. Что ждет россиян в круизе по Карибам
Boeing лишился контракта на миллиарды долларов после крушения в Африке
Миллионер открыл вакансию путешественника с зарплатой 52 тысячи долларов в год
Российские блогеры-путешественники выберут лучшие аэропорты и бизнес-залы
У эмира за пазухой
Бриллианты, суперкары и мигранты. Как живет богатейший город Востока
Все материалы
Из жизни
«Приходится делать вещи, от которых страшно»
Защитники животных и браконьеры ведут жестокую войну. В ней гибнут не только звери
«Все тело пронзает страшная боль»
Они калечатся и гибнут ради деликатесов для американских богачей, пока их дети голодают
«Он использовал мою мать, когда она была уязвимее всего»
Врач тайно оплодотворял пациенток и стал отцом десятков детей
Лишенная титула «Мисс Москва» сломала корону
Оставшаяся без короны «Мисс Москва» обвинила организаторов в клевете
Черная кошка побелела из-за редкой болезни
Джордж Пейн (слева) и Скорпио (справа)«Я занимался прекрасными вещами»
Как украсть миллионы долларов и снять на них самое дорогое гей-порно в истории
Все материалы
Тест-драйв гигантского кроссовера BMW
Первая встреча с семиместным вседорожником BMW X7
Все об обновленном Мерседесе GLC Coupe
Пять фактов о рестайлинговом купе-кроссовере из Штутгарта
Жизнь в скольжении
Зимние школы вождения Audi и Renault глазами гонщика-любителя
Полет шмеля
Летающие гоночные автомобили — как бы это выглядело
Названы самые незащищенные от угона автомобили с бесключевым доступом
В России появился «премиальный» Haval H9 за 3 миллиона рублей
Hyundai Tucson получил «спортивную» версию
Все материалы
Дом
Восточные блоки
Зачем россияне и украинцы бросают все и переезжают жить в Чехию
Стоп, снято
Почему съемные квартиры в Москве вдруг оказались никому не нужны
Возьмите на сдачу
Сколько стоят самые дешевые квартиры Москвы и где их искать
Определена стоимость всей недвижимости России
Деньги в песок
В Крыму — ипотечный бум. Сколько стоит дом на патриотичном курорте
Закон об ипотечных каникулах приняли в первом чтении
В России стали строить меньше жилья
Все материалы