Спасенный от крушения Boeing разбился на следующий день

За день до катастрофы Boeing 737 MAX 8 в Индонезии пилот Lion Air предотвратил крушение этого же самолета. Об этом сообщает CNBC.

Как рассказали следователи, 28 октября 2018 года индонезийский самолет столкнулся с той же проблемой, что привела к его падению спустя сутки. Ее удалось устранить пилоту не при исполнении, летевшему в одной кабине с командирами воздушного судна.

Он сумел верно определить причину неисправности и подсказал пилотам, что необходимо отключить систему управления полетом, чтобы избежать катастрофы. Позже самолет успешно приземлился в пункте назначения —Джакарте.

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На следующий день, 29 октября, этот же лайнер авиакомпании Lion Air, перевозивший 189 человек, потерпел крушение после вылета из аэропорта Джакарты. Он выполнял рейс JT-610 в индонезийский город Панкалпинан и пропал с радаров через 13 минут после взлета. Сообщалось, что экипаж перед крушением запросил возвращение в аэропорт вылета.

Спустя несколько месяцев, 10 марта, другой Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines столкнулся с аналогичной проблемой, из-за которой произошло крушение Lion Air, и разбился через шесть минут после вылета из аэропорта Аддис-Абебы. Все 157 человек, находившихся на борту, погибли.

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