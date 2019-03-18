Черные ящики показали сходство падений двух «Боингов»

Крушение Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines в Эфиопии имеет четкую схожесть с падением такого же самолета перевозчика Lion Air осенью 2018-го. Об этом свидетельствует первоначальный анализ данных черных ящиков, сообщает Reuters.

По словам представителя эфиопского министерства транспорта Мусе Йихейса, причина крушения в обоих случаях была одна и та же. «Данные [с бортовых самописцев] были успешно восстановлены. Американская команда и наша команда проверили их», — заявил он. Чиновник добавил, что ведомство предоставит больше информации через три-четыре дня.

В то же время американская сторона пока не подтвердила эту информацию.

Источник в Аддис-Абебе до этого сообщал, что сразу после взлета у самолета была зафиксирована необычайно высокая скорость.

Ранее эксперты французского Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации расшифровали данные бортового самописца разбившегося Boeing. При этом аудиофайлы они не прослушивали, а сразу передали эфиопской стороне.

15 марта стало известно, что в двух упавших Boeing 737 MAX 8 нашли похожие странности. Как сообщалось, триммер на стабилизаторе (части хвостового оперения) самолета Ethiopian Airlines стоял в необычном положении, причем оно было аналогично тому, которое было у разбившегося осенью 2018-го «Боинга».

За последние полгода в мире зафиксированы две авиакатастрофы с участием Boeing 737 MAX 8. Оба самолета упали спустя несколько минут после взлета. Последнее крушение произошло 10 марта в Эфиопии. Все 157 человек, находившихся на борту, погибли. Среди жертв авиакатастрофы — граждане 33 стран, в том числе трое россиян.

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