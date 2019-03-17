Эксперты расшифровали записи разбившегося «Боинга» и не стали их слушать

Эксперты французского Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации расшифровали данные бортового самописца Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines, разбившегося в Эфиопии. Об этом организация сообщила в своем Twitter.

Записи были переданы эфиопской группе по расследованию причин аварии. Уточняется, что сами эксперты аудиофайлы не прослушивали.

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15 марта стало известно, что в двух упавших Boeing 737 MAX нашли похожие странности. Триммер на стабилизаторе (части хвостового оперения самолета Ethiopian Airlines) стоял в необычном положении, причем оно было аналогично тому, которое было у разбившегося осенью 2018-го «Боинга» компании Lion Air.

10 марта в Эфиопии упал пассажирский лайнер Boeing 737 MAX. Все 157 человек, находившихся на борту, погибли. Среди жертв авиакатастрофы — граждане 33 стран, в том числе трое россиян.

После этого компания Boeing приостановила поставки самолетов модели и рекомендовала прекратить полеты подобных лайнеров.

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