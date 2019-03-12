Модель рухнувшего в Африке «Боинга» захотели сделать безопаснее

Федеральное авиационное управление (ФАУ) США заявило о намерении заставить компанию Boeing улучшить самолеты Boeing 737 MAX, один из которых потерпел крушение в Эфиопии. Об этом сообщается в опубликованном на сайте ведомства документе.

Планируется, что компанию обяжут улучшить систему управления полетом у самолетов этой модели, а модификации станут обязательными не позже апреля 2019 года. Помимо этого, необходимо будет внести изменения в руководства для обучения пилотов, в частности касающихся систем автоматического управления полетом.

Ранее американское ведомство заявило, что самолеты этой модели безопасны.

Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines разбился утром 10 марта через шесть минут после вылета из аэропорта в Аддис-Абебе. Все 157 человек, находившиеся на борту, погибли. Среди жертв авиакатастрофы — граждане 33 стран, в том числе трое россиян.

Boeing 737 MAX — новейшее поколение самолетов Boeing 737. Эксплуатация воздушных судов этой серии началась в 2017 году. Модель является самым продаваемым самолетом в истории компании.

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