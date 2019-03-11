Найдены черные ящики рухнувшего в Африке самолета

На месте крушения Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии обнаружили черные ящики. Об этом говорится на странице авиакомпании Ethiopian Airlines, которой принадлежал самолет, в Twitter.

Как отмечается в сообщении, были найдены оба бортовых самописца — с переговорами из кабины пилотов и с параметрами полета. Они должны прояснить обстоятельства произошедшего.

В то же время очевидцы крушения сообщили Reuters, что перед падением они видели дым за самолетом, а также разлетающиеся куски. Кроме того, по их словам, судно сделало крутой поворот.

Из-за произошедшего Ethiopian Airlines приостановила полеты остальных четырех Boeing 737 MAX 8 из своего флота. Аналогичное решение приняли в отношении десятков подобных лайнеров в Китае. О приостановке полетов объявили также в Индонезии, а в Индии анонсировали пересмотр инструкций по безопасности.

11 марта объявлено в Эфиопии днем траура.

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Самолет Boeing 737 MAX 8 разбился утром 10 марта через шесть минут после вылета из аэропорта в Аддис-Абебе. Все 157 человек, находившиеся на борту, погибли. Среди жертв авиакатастрофы — граждане 33 стран, в том числе трое россиян — Екатерина Полякова, Александр Поляков и Сергей Вяликов.

Еще один такой же авиалайнер потерпел крушение в Индонезии 29 октября 2018 года. Самолет разбился через 13 минут после взлета, погибли 189 человек. Тогда сообщалось, что вероятной первопричиной крушения стал неправильно откалиброванный датчик воздушной скорости самолета. После взлета от системы начали поступать разные показатели скорости, а затем и неверные данные одного из сенсоров угла наклона носа судна, в итоге пилоты потеряли управление.

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