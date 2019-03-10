Подтверждена гибель россиян в катастрофе «Боинга» в Африке

На борту самолета Boeing 737 MAX 8 компании Ethiopian Airlines, который упал утром 10 марта в Эфиопии, находились трое россиян. Об этом на пресс-конференции в Аддис-Абебе сообщили представители перевозчика, передает ТАСС.

Вместе с тем в российском посольстве в Эфиопии агентству рассказали, что, по неподтвержденной информации, граждане России не покупали билеты на этот рейс. «По крайней мере, в московском офисе их не продавали», — уточнил заведующий консульским отделом дипмиссии Рашид Умяров.

Как сообщает BBC News, в Ethiopian Airlines заявляли, что данным рейсом летели граждане 33 государств, в том числе США, Канады, Великобритании, Франции, Италии, Нидерландов, Израиля, Норвегии, а также четыре человека с паспортами ООН. В общей сложности на борту находились 149 пассажиров и восемь членов экипажа, все они погибли.

Катастрофа произошла утром 10 марта спустя шесть минут после того, как лайнер вылетел из аэропорта Аддис-Абебы и направился в Найроби. Перед падением самолет, новейший Boeing 737 MAX 8, поднялся чуть выше 2,6 километра и набрал скорость около 700 километров в час.

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