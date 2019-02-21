Бизнес-джет почти врезался в пассажирский самолет над Москвой

Бизнес-джет Falcon-2000S почти столкнулся с пассажирским самолетом Boeing-737 над Москвой. Об этом сообщает Пятый канал.

Инцидент произошел из-за того, что Falcon набрал слишком большую высоту и нарушил заданный эшелон. В результате бизнес-джет едва не врезался во взлетающий пассажирский Boeing, который следовал в Тбилиси.

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Столкновения удалось избежать благодаря сработавшей системе безопасности.

Это не первый случай опасного сближения бизнес-джета с пассажирским лайнером над Россией. В январе Falcon почти столкнулся с самолетом Boeing над Ростовской областью. Пассажирский лайнер, на борту которого находились около сотни человек, следовал из Стамбула в Москву. Во время полета пилот Boeing сообщил об опасном сближении с бизнес-самолетом Falcon, который летел по встречному направлению.

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