Пассажирский лайнер почти столкнулся с бизнес-джетом Falcon

Бизнес-джет Falcon опасно сблизился с самолетом Boeing над Ростовской областью. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах.

Это произошло вечером в воскресенье, 27 января. Пассажирский лайнер, на борту которого находились около сотни человек, следовал из Стамбула в Москву. Во время полета пилот Boeing сообщил об опасном сближении с бизнес-самолетом Falcon, который летел по встречному направлению, в диспетчерскую службу. Согласно сообщению, расстояние между ними не превышало 350 метров.

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Летчики Boeing изменили высоту, чтобы избежать столкновения, и самолеты разошлись.

В августе 2018 года сообщалось об опасном сближении российского лайнера Airbus A330 с неопознанным летающим объектом над Черным морем, однако позже в Росавиации опровергли эту информацию. Причиной сработавших в кабине пилотов датчиков опасного сближения могло стать превышение вертикальной скорости лайнера.

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