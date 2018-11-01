В аэропорту Парижа столкнулись пассажирские самолеты

В международном аэропорту Руасси — Шарль-де-Голль в Париже столкнулись два пассажирских самолета. Об этом сообщает французская газета Le Parisien.

По информации издания, самолет компании Air France Airbus A330-200, который должен был вылететь на остров Сен-Мартен, столкнулся на рулежной дорожке с американским лайнером компании Delta Air Lines. Крыло самолета из США задело хвост французского Airbus.

В инциденте никто не пострадал, однако полет Air France было решено отменить и вернуть лайнер на стоянку, чтобы он прошел осмотр. В произошедшем разбирается Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации Франции.

Ранее 15 октября сообщалось, что самолет авиакомпании Air India, перевозивший 130 пассажиров на борту, врезался в стену при взлете и продолжил полет. Инцидент произошел с авиалайнером Boeing 737, следовавшим из аэропорта Тричинополи (Индия) в международный аэропорт Дубай.

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