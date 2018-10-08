Опубликованы кадры столкновения самолетов в российском аэропорту

В сети появились кадры последствий столкновения двух авиалайнеров в аэропорту Жуковский. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на Следственный комитет России (СКР).

На снимках видны повреждения задней части рулевого управления самолета Airbus A321 «Уральских авиалиний», которые образовались после того, как самолет «Икар» задел его крылом. Как говорится в сообщении, на борту судна авиакомпании «Икар» находилось 266 пассажиров и 14 членов экипажа.

Фото: Следственный комитет

По предварительным данным, никто из путешественников и сотрудников авиакомпании не пострадал.

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Ранее 8 октября пресс-секретарь «Уральских авиалиний» Вера Гасникова сообщила, что самолет авиакомпании «Икар» врезался в авиалайнер «Уральских авиалиний», когда тот стоял на стоянке, и повредил ему правую сторону руля высоты.

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