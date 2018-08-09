Два самолета столкнулись в турецком аэропорту

В международном аэропорту имени Ататюрка в Стамбуле столкнулись два пассажирских самолета. Об этом сообщает издание Kokpit.Aero.

Инцидент произошел во время маневрирования на стоянке. Boeing 787 авиакомпании Royail Air Maroc задел крылом заднюю часть фюзеляжа Boeing 777, принадлежащего Turkish Airlines. Марокканский самолет двигался вдоль терминала, а турецкий лайнер ожидал посадки пассажиров у выхода.

Оба самолета получили повреждения и ожидают осмотра специалистами. Boeing марокканской авиакомпании собирался вылететь в Касабланку, а турецкий самолет должен был выполнить рейс в Афины. Данных о пострадавших в результате столкновения нет. Пассажиры Turkish Airlines будут отправлены в столицу Греции другим бортом.

В апреле этого года столкновение двух самолетов на стоянке международного аэропорта Ататюрка в Стамбуле попало на видео. На нем видно, как во время рулежки лайнер Airbus A330 южнокорейской компании Asiana задевает крылом Airbus A321 Turkish Airlines. Никто не пострадал, однако хвост лайнера, на который пришелся удар, оказался практически полностью оторван.

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