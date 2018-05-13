Столкновение двух самолетов в аэропорту Стамбула попало на видео

В международном аэропорту Ататюрка в Стамбуле столкнулись два пассажирских самолета. Кадры инцидента разместил портал kokpitaero на своей странице в YouTube.

На ролике видно, как во время рулежки лайнер A330 южнокорейской компании Asiana задевает крылом A321 местных Turkish Airlines. Пострадавших нет, однако хвост лайнера, на который пришелся удар, оказался практически полностью оторван.

В апреле американский блогер устроил прямую трансляцию из терпящего бедствие самолета. На кадрах стрима видно, как он сидит в кресле у окна, на лице у него аварийная кислородная маска. Видео сопровождается комментариями «Что-то не так с самолетом», «Самолет снижается», «Я не знаю, что делать», «Мы готовимся к аварийной посадке», «Окно выбито».

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