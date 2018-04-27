Пилот экстренно посадил самолет на оживленное шоссе и попал на видео

Пилот легкого самолета сумел совершить экстренную посадку на оживленное шоссе в канадском Калгари. Об этом сообщает телеканал CBC.

Инцидент произошел 25 апреля. Летчик сообщил о проблемах с подачей топлива и сообщил, что вынужден приземлиться.

На борту находилось шесть человек, пострадавших нет. Самолет получил небольшие повреждения.

Движение на шоссе было перекрыто на несколько часов, пока самолет не оттащили на обочину.

17 апреля блогер устроил прямую трансляцию из самолета, терпящего бедствие в небе над США. Он разместил стрим на своей странице в Facebook.

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