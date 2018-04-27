Из жизни
 
Последние новости
Ким Чен Ын заявил о готовности выполнить все обязательства по итогам саммита
Россия попросила у США денег на Луну
Ким Чен Ын ступил на землю Южной Кореи
Заключенный-трансгендер поборется в суде за право быть колдуньей
Роскомнадзор задел «Яндекс», «ВКонтакте» и Facebook
Полицейские застрелили звукооператора реалити-шоу о полицейских во время съемок
Россия обвинила США в бойкоте брифинга ОЗХО по «химатаке» в Сирии
Белый дом представил доказательства встречи нового госсекретаря с лидером КНДР
В США предрекли смерть морской авиации России
Новости партнеров

Пилот экстренно посадил самолет на оживленное шоссе и попал на видео

Перейти в «Мою Ленту»

Пилот легкого самолета сумел совершить экстренную посадку на оживленное шоссе в канадском Калгари. Об этом сообщает телеканал CBC.

Инцидент произошел 25 апреля. Летчик сообщил о проблемах с подачей топлива и сообщил, что вынужден приземлиться.

На борту находилось шесть человек, пострадавших нет. Самолет получил небольшие повреждения.

Движение на шоссе было перекрыто на несколько часов, пока самолет не оттащили на обочину.

17 апреля блогер устроил прямую трансляцию из самолета, терпящего бедствие в небе над США. Он разместил стрим на своей странице в Facebook.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Блогер включил прямую трансляцию из терпящего бедствие самолета
Самолет с разрушенным фюзеляжем приземлился в московском аэропорту
Пассажир с ручкой заставил срочно посадить самолет
Другие материалы рубрики
Из жизни00:0426 апреля

Палец в рот не клади

Люди мечтают попробовать этот загадочный напиток. В нем плавает человечина
19:5926 апреля

Проглоченный на спор стержень из стали год лежал в животе китайца

20:5426 апреля

Резинка вросла в руку не снимавшей ее месяцами девочки

16:2226 апреля

Женщина без обезболивания разрезала свою грудь и вытащила импланты

Из жизни00:0319 апреля

«Через 15 секунд вы умрете»

Он мечтал подарить людям смерть и изобрел будку самоубийств
17:2526 апреля

Девушки успели сделать селфи на рушащемся мосту и провалились

18:5626 апреля

На человека на месте крушения вертолета упал второй вертолет

13:2926 апреля

Акулы поделились с крокодилом мертвым китом и попали на видео

Из жизни15:4726 апреля

На высоте

В Москве вручили первую премию «Headliner года»
10:5526 апреля

«Отвратительные» звуки с секс-вечеринок возмутили американцев

15:1126 апреля

«Самая австралийская в мире фотография» прославилась в сети

08:3326 апреля

Утробу крокодила показали на видео изнутри

Россия
«Лучше бы умер. Нет человека — нет проблемы»
Российским больным отказывают в лечении и обрекают на страдания
«Это война против собственного народа»
Россия решила ответить на санкции. Тысячи россиян лишатся лекарств и умрут
Укажут место
Каким будет новое правительство России
Биржевую площадь благоустроили в рамках программы «Моя улица»
«Слежку» российских дипломатов за эмигрантами сочли паранойей
Пытки и угрозы изнасилованием в полиции оценили в три тысячи рублей
Песков вступился за МЧС после пожара в «Зимней вишне»
Все материалы
Мир
Папка с усами
Асад предает Россию ради Ирана и уничтожает тысячи сирийцев. Ему можно
Пентагон попросил смягчить антироссийские санкции
У США появился новый госсекретарь
Австрия признала беспомощность перед неонацистами
США пообещали усилиться в Сирии
Схватку боевиков ИГ и сирийской армии сняли с беспилотника
Нищий рай
Куба тянется к Америке и забыта Россией. Кастро — всё
Все материалы
Бывший СССР
«Мы сделали последний шаг»
Почему армяне вышли на улицы и будут бороться до конца
Раскрыты потери украинской армии в Донбассе
Теперь заживут
Армяне прогнали Саргсяна. Празднует вся страна
Депутаты парламента Армении начали переходить на сторону оппозиции
Узбеков заинтересовала девственность школьниц
Президентский отжим
Порошенко припомнили старые грехи. Теперь у него серьезные проблемы
Армянская оппозиция объявила о начале «второго раунда революции»
Все материалы
Экономика
Халявы не будет
Эта страна раздавала деньги даром. А так можно было?
Александр Плутник вновь назначен генеральным директором ДОМ.РФ
Назван самый дешевый бизнес в России
Российский олигарх отказался идти на поводу у США
Подсчитаны потери Германии от антироссийских санкций США
Российский министр пожаловался на утаивание зарплат чиновников
Джефф БезосВсе продам
Самого богатого человека мира давят Трамп и Роскомнадзор. Миллиарды не помогут
Все материалы
Силовые структуры
Вор в законе Мераб Асанидзе (Чикора)Воры без границ
В Европе устроили облаву на грузинских авторитетов. Взяли всех
Дмитрий Захарченко«Может быть, их просто подкинули»
Полковник Захарченко — о миллиардах, кознях спецслужб и одиночестве арестанта
Темные времена
Лихие 90-е: спецпроект «Ленты.ру»
Уральский маньяк совершил 32 убийства и изнасилования за 22 года
России выдали французского основателя стриптиз-клубов
Бывшему мэру Ярославля сократили срок
Уральская псевдомодель выманила у поляка восемь миллионов рублей
Все материалы
Наука и техника
Русский могильщик
Российские спутники-убийцы готовы начать войну в космосе
Лев Троцкий«Еврей правит вами, русскими христианами»
Почему Троцкий проиграл Сталину
Папа, не надо!
Бородатый мужик увел ребенка в лес и заставил убивать: God of War
Названа неожиданная польза пищевой соды
Тихоокеанские базы США оказались под угрозой затопления
Ученые МГУ объяснили живучесть вирусов
Морская пехота США признала уязвимость перед Россией
Все материалы
Спорт
Злой Мир
Он ломает соперникам кости. Федору Емельяненко придется попотеть
«Атлетико» остался без тренера и выстоял в игре с «Арсеналом»
«Реал» захотел скупить игроков «Манчестер Сити»
Сборная России без Знарка проиграла в четвертый раз подряд
Американцы выбили Россию из домашнего чемпионата мира по хоккею
Родченков отказался от допинговых обвинений против России
Мария ШараповаСтоны не помогут
Шарапова сменила тренера и опять проиграла. Когда это закончится?
Все материалы
Культура
«Многие убеждены, что Россия всем козлам надает по щам»
Шым из «Касты» о наркотиках Басты, Роскомнадзоре и скрепах
«Настоящие чувства — пятичасовая **** под спидами»
Рэп, секс, алкоголь и криминал в песнях «Иванушек International» на ксанаксе
«Женщине не следует гулять»
Убийства, несчастная любовь и неравный брак в трех главных романах весны
Армен Джигарханян впал в кому
Обнародованы обстоятельства смерти актера из «Сватов»
Армен Джигарханян госпитализирован
Паук из «Коррозии металла» рассказал об отравлении цианистым калием
Все материалы
Интернет и СМИ
Ирония 90-х
Подвыпившие чиновники, обнаженные тусовщицы и русский бунт
Богом забытые
Фотографы расчехляют камеры в неожиданных местах и меняют мир
Арестантский канал един
Сидельцы покоряют YouTube и учат молодежь жить по понятиям
Птиц лишили крыльев ради забавы
Дуров напомнил о роли WhatsApp в подготовке терактов в России
Самбурская унизила бывшую ведущую «Ревизорро» Елену Летучую
Дворкович похвастался исправно работающим Telegram
Все материалы
Ценности
Нашли дураков
Они заставляют людей отдавать последнее. Но их не существует
Ультраортодоксальные евреи-хасиды на празднике ПуримГорячие головы
Радикальных евреев боятся даже на родине. Они слишком модные
Время наглых
Секс-символы эпохи вареных джинсов, молодых богачей и всемогущего телевизора
Дизайнер воспользовался услугами проституток
Канадец вставил себе рога
Ким Кардашьян начала подворовывать у сестры
Инвалида лишили возможности примерить одежду в британском магазине
Все материалы
Путешествия
Дзебик и морские чудовища
Москвич на надувном катамаране съел акулу и повидал гигантских скатов
Every year thousands of devotees seek fortune in the goddess Erzulie At 150 kilometers from Port au Prince, Haiti's capital, a waterfall flows. Thousands of pilgrims come to the place where they say appeared Erzulie, the goddess of love and beauty then camouflaged in the Virgin of Miracles. The offering becomes a ritual show in search of fortune in the poorest country of America, beaten in 2010 by earthquakes, disease and misery.«Это проклятое место»
Разруха, колдовство и нищета. Репортаж из ада на Земле
Нестроевые командиры
Чем на самом деле живет Чечня: женщины, алкоголь и автомобили
Школьник украл кредитку родителей и улетел на Бали
Индейцы расправились с туристом за убийство их шаманки
Молодожены получили парковку вместо роскошной виллы
Турист приложился к кокаину на могиле Эскобара
Все материалы
Из жизни
Палец в рот не клади
Люди мечтают попробовать этот загадочный напиток. В нем плавает человечина
«Через 15 секунд вы умрете»
Он мечтал подарить людям смерть и изобрел будку самоубийств
Денежный водопад
Американский пенсионер обманул лотерею и стал миллионером
Проглоченный на спор стержень из стали год лежал в животе китайца
Резинка вросла в руку не снимавшей ее месяцами девочки
Женщина без обезболивания разрезала свою грудь и вытащила импланты
На человека на месте крушения вертолета упал второй вертолет
Все материалы
Новинки Пекинского моторшоу
От поддельного «Гелендвагена» до золотого «Майбаха»
BMW, Skoda, Lexus и другие премьеры Пекина
Главные новинки автосалона в Китае — часть вторая
«Майбах», который не боится съехать с асфальта
Золото, чайник и 24-дюймовые колеса: все, что надо знать о внедорожном «Майбахе»
УАЗ против Jeep
Два внедорожника разных школ против русского бездорожья
Ford показал первое изображение нового Explorer
Седан и универсал Mercedes-Benz E-Class стали «заряженными» гибридами
Компания Bosch придумала способ спасти дизели
Все материалы
Московское бремя
Ад в Подмосковье отменяется. Там будет рай
Реальные бабки
Пенсионеров лишают жилья. Но они не сдаются
Дайте две
Цены на квартиры в России упали. Но можно сэкономить еще больше
Пермский альфонс уговорил женщину продать две квартиры и почку
Архитекторы придумали складной небоскреб для катастроф
В Крыму запретили строить жилье у моря
В московском метро задумали ввести паспортный контроль
Все материалы