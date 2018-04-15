Самолет с разрушенным фюзеляжем приземлился в московском аэропорту

Самолет, летевший из Санкт-Петербурга в Москву, приземлился в одном из московских аэропортов с поврежденным фюзеляжем. Об этом сообщает РЕН ТВ.

После осмотра воздушного судна было выявлено разрушение и частичное отсутствие панели сопряжения фюзеляжа с верхней поверхностью левой плоскости крыла. В настоящее время выясняется, когда именно это произошло, проводится оценка технического состояния самолета.

Телеканал не указывает, в каком аэропорту приземлился лайнер и какой авиакомпании он принадлежит.

В начале марта пассажирский самолет киргизской авиакомпании Tez Jet совершил экстренную посадку из-за взрыва двигателя. Судно благополучно приземлилось в международном аэропорту Манас спустя полчаса после начала полета.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!