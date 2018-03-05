Пассажир снял разорвавшийся в воздухе двигатель самолета

@bishkekchanka65 / Twitter

Пассажирский самолет киргизской авиакомпании Tez Jet совершил экстренную посадку из-за взрыва двигателя. Один из пассажиров опубликовал в Twitter видео происшествия.

На кадрах виден разорвавшийся двигатель, с которого свисают детали.

Инцидент произошел 1 марта, судно благополучно приземлилось в международном аэропорту «Манас» спустя полчаса после начала полета. По сообщению Sputnik Киргизия, по факту происшествия заведено уголовное дело и для расследования созвана спецкомиссия.

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