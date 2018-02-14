Пассажиры сняли разрушение двигателя самолета в воздухе

@erikhaddad / Twitter

Разработчик Google Эрик Хаддад (Eric Haddad) опубликовал в Twitter видео разрушающегося в полете двигателя Boeing 777-200. Самолет, следовавший из Сан-Франциско на Гавайи, принадлежит авиакомпании United Airlines. Перевозчик выясняет причину случившегося.

Несмотря на то, что двигатель потерял обтекатель, самолет удачно приземлился в Гонолулу. Хаддад опубликовал пару шуток, а также выложил более четкую фотографию разрушений после приземления.

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