Пассажир показал выпадающий из самолета иллюминатор

Пользователь развлекательного портала Imgur поделился видео с выпадающим иллюминатором самолета. Свой пост юзер OctopussSevenTwo сопроводил подписью: «Мне стоит беспокоиться?»

Запись набрала почти 405 тысяч просмотров за сутки, комментаторы заверили автора, что переживать ему не стоит. «Не, это просто для красоты. А еще для того, чтобы твой мозг не понял, что ты летишь в алюминиевой банке с приделанными к ней крыльями», — отметил один из пользователей ресурса.

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Издание Daily Mail выяснило, что видео было снято в самолете, пролетающем над Чили. За билет на рейс местного лоукостера пассажир заплатил 30 долларов (1753 рубля).

Пилот гражданской авиации Патрик Смит пояснил изданию, что беспокоиться действительно не о чем: «Это просто облицовка, которая защищает непосредственно иллюминатор. Да, это может выглядеть неловко и непрофессионально, но не представляет никакого риска для пассажиров».