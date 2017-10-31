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Павлин вывел из строя самолет авиакомпании Air Arabia

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Самолет авиакомпании Air Arabia при заходе на посадку в индийском городе Коимбатур столкнулся с павлином. Как сообщает Arabian Business со ссылкой на местные СМИ, воздушное судно получило незначительные повреждения.

При подлете к месту назначения пилот Airbus A320 известил диспетчера, что столкнулся с птицей. Летчику удалось благополучно посадить самолет.

Несмотря на минимальный ущерб, обратный рейс в Шарджу был задержан на 16 часов — необходимые для ремонта запчасти пришлось доставлять из другого города, Бангалора.

22 июня пассажирский лайнер Ан-148, выполнявший ночной рейс из Пензы в Сочи, столкнулся со стаей птиц. В результате был выведен из строя один из двигателей. Экипажу удалось посадить самолет, в котором находились порядка 80 пассажиров, на одном двигателе.

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