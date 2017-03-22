Американская стюардесса поймала змею в самолете

В пассажирском самолете, следовавшем из американского города Аниак, штат Аляска, в Анкоридж, обнаружили и поймали змею. Об этом сообщает KTVA.

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Пассажиры заметили пресмыкающееся под сиденьем вскоре после взлета. Они немедленно сообщили об этом членам экипажа.

Стюардесса поймала змею и поместила ее в пластиковый пакет для мусора. По словам очевидцев, женщина действовала спокойно и уверенно.

Представитель авиакомпании заявил, что рептилию в нарушение правил пронес на борт самолета один из пассажиров. Ее длина составляла более метра. Вид змеи не сообщается, но, по всей видимости, она была неядовитой.

В феврале сообщалось, что в одном из жилых домов американского города Абилин, штат Техас, обнаружили 24 гремучих змеи.