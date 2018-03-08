Рейс из Нальчика экстренно сел в Волгограде из-за закурившего пассажира

Самолет Boeing-737, выполнявший рейс Нальчик — Москва, 8 марта совершил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в силовых структурах и подтвердили в МВД РФ.

Борт вылетел в 11:40 мск, и вскоре после взлета один из пассажиров, сидя в салоне на своем месте, включил электронную сигарету. На требования экипажа прекратить нарушать порядок и разъяснения, что запрет курения распространяется на все имитаторы процесса, пассажир не реагировал. В результате командир экипажа принял решение высадить нарушителя в ближайшем аэропорту, в 13:10 лайнер приземлился в Волгограде.

Как сообщили «Ленте.ру» в МВД РФ, нарушителя сняли с борта сотрудники транспортной полиции

«В дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту Волгограда поступило сообщение о том, что требуется присутствие полицейских на борту авиалайнера, следовавшего из Нальчика в Москву и совершившего экстренную посадку. Прибывшие на место полицейские установили, что командир воздушного судна отказал в пролете пассажиру, 1984 года рождения, который курил во время полёта», — рассказала официальный представитель министерства Ирина Волк.

Она уточнила, что нарушитель был снят с рейса и доставлен в линейное отделение полиции, на него составили протоколы об административном правонарушении. Кроме того, как уточнила Волк, авиаперевозчик вправе потребовать с правонарушителя компенсации расходов, связанных с экстренной посадкой воздушного судна.

В декабре 2017 года 42-летний пассажир рейса Санкт-Петербург — Нальчик заплатил 197 тысяч рублей за курение во время полета на борту самолета авиакомпании «Победа». Воздушное судно так же совершило вынужденную посадку в Волгограде.

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