Американка покурила в самолете и захотела всех убить

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Американка, летевшая рейсом из Портленда (штат Орегон) в Сакраменто (штат Калифорни), покурила в одном из туалетов самолета и устроила дебош на борту. Видео, снятое одним из пассажиров, опубликовано FOX News.

Валери Карбело (Valerie Curbelo) была поймана за курением в туалете самолета, когда сработал датчик дыма. Стюарды сделали ей замечание, из-за чего она впала в ярость и стала угрожать убить всех, кто находится на борту. «У меня есть место, куда мне нужно попасть! Клянусь, если вы не приземлитесь, я убью всех в этом долбаном самолете!», — кричала она.

Пассажирам удалось сдерживать бунтующую американку до конца полета. Женщина была арестована сразу после приземления самолета, а позже отпущена под залог 75 тысяч долларов (более 442 тысяч рублей). После Валери Карбело призналась, что раскаивается в содеянном и не понимает, как это произошло.