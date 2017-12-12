Путешествия
 
Секретный Telegram «Ленты.ру» — все круги новостного ада. Подпишись!→
Последние новости
Неудачный пуск с Восточного списали на нестыковку 20-летней давности
В бывшей команде Квята объяснили его неудачи в «Формуле-1»
Создана косметика для трансгендеров
Российскую паралимпийку оставили без ипотеки и попросили не обижаться  
Путин отложит повышение налогов до выборов
Новейший американский суперэсминец сломался во время испытаний
В скандале с Comedy Woman увидели национальный конфликт

Американка покурила в самолете и захотела всех убить

Перейти в «Мою Ленту»
wgntv.com

Американка, летевшая рейсом из Портленда (штат Орегон) в Сакраменто (штат Калифорни), покурила в одном из туалетов самолета и устроила дебош на борту. Видео, снятое одним из пассажиров, опубликовано FOX News.

Валери Карбело (Valerie Curbelo) была поймана за курением в туалете самолета, когда сработал датчик дыма. Стюарды сделали ей замечание, из-за чего она впала в ярость и стала угрожать убить всех, кто находится на борту. «У меня есть место, куда мне нужно попасть! Клянусь, если вы не приземлитесь, я убью всех в этом долбаном самолете!», — кричала она.

Пассажирам удалось сдерживать бунтующую американку до конца полета. Женщина была арестована сразу после приземления самолета, а позже отпущена под залог 75 тысяч долларов (более 442 тысяч рублей). После Валери Карбело призналась, что раскаивается в содеянном и не понимает, как это произошло.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Southwest passenger threatens to 'kill everybody' on plane after being caught smoking
Пьяный веган устроил дебош в попытке отвоевать 200 наггетсов
Путин одобрил черные списки авиапассажиров
Путешествия
Путешествия00:04 6 декабря

В Марокко — дымить

Туристы рвутся в африканский рай ради дешевых наркотиков
17:2510 декабря

На борту рейса из Москвы устроили дебош из-за шампанского

18:0411 декабря

Путин заявил о готовности открыть авиасообщение с Египтом

18:02 8 декабря

Турецкий курорт сполз к морю из-за землетрясения

Путешествия

Путь далек лежит

Как совершить путешествие без неприятных последствий
17:45 1 декабря

Грузия подсадит туристов на марихуану

05:44 8 декабря

В Венесуэле появится семизвездочный отель

15:04 8 декабря

Директор турфирмы оставила клиентов в аэропорту без билетов и путевок

Путешествия00:1027 ноября

Грибок и боль

Что угрожает туристам в съемных квартирах
15:3611 декабря

Дикий слон атаковал туристический автобус

11:01 8 декабря

Отели приютили голливудских погорельцев

15:30 8 декабря

Женевские власти приравняли мусульманок к женщинам без белья

Россия
Борис Ельцин«Это было время, когда делились огромные богатства»
Чем запомнился россиянам первый президентский срок Бориса Ельцина
Смеяться грешно
Кто надрывает животы на концертах Петросяна: беспощадный репортаж из преисподней
Вета Усольцева «Это лекарство — ее единственный шанс»
Раньше Вета мечтала стать певицей, теперь — просто вернуться домой
За неподчинение народным дружинникам предложили наказывать
В Кемеровской области закрыли школу из-за радиации
Путин пригрозил «эффективным ответом» на вылазки террористов
Посольство в США призвало россиян к бдительности после теракта в Нью-Йорке
Все материалы
Мир
Они ушли
Русские покидают Сирию. Там остаются тысячи террористов, а войне не видно конца
«Этим проклятым американцам мы еще покажем!»
Афганцы полюбили русских и возненавидели США
США смирились с президентством Асада
Новейший американский суперэсминец сломался во время испытаний
В Саудовской Аравии впервые за 35 лет откроются кинотеатры
Эрдоган обвинил США в кровопролитии на Ближнем Востоке
Кровавый конвейер
На Гаити круглый год режут и свежуют скот
Все материалы
Бывший СССР
Владимир ПлахотнюкУсатый против Дона
За что Россия открыла охоту на богатейшего политика Молдавии
Яценюк рассказал об устном приказе Турчинова применять оружие в Крыму
«С ядерной кнопкой все будет в порядке»
Кто поставил жирную точку в истории СССР
Киев ответил на запуск российских поездов в обход границы
Саакашвили освободили
Польша оценила подрыв на Украине автобуса с польскими туристами
На развалинах Чернобыльской АЭС нашли вертолет
Все материалы
Экономика
Дональд ТрампСвоих не бросаем
План Трампа: спасти богатых и сэкономить на бедных
Идеи депутатов взвинтят цены на пиво
Выплюнь бяку
Личинки, тараканы и ДНК человека — на что можно нарваться в батоне колбасы
Домашние заготовки
Почему российской строительной сфере не обойтись без отечественных алюминиевых панелей
Путин отложит повышение налогов до выборов
Россия резко увеличила доходы от нефти
Нефть подорожала до уровня 2015 года
Все материалы
Силовые структуры
Судьба офицера
Полицейский убил коллегу, покончил с собой и оставил сиротами троих детей
«Закроют меня — другие продолжат»
Бывший полицейский разоблачал коллег и теперь рискует сесть
«Не жалеть ни женщин, ни детей, ни стариков»
Беспощадная банда «Тяп-Ляп» заставила вздрогнуть весь Советский Союз
Пятерых участников драки на Хованском кладбище отправили в колонию
Жительница Забайкалья спрятала в курятнике отравленного алкогольной смесью сына
Менеджера автосалона в Петербурге нашли мертвым после пропажи 13 машин
Торговавший оружием эстонец Суси осужден в России на 12 лет за шпионаж
Все материалы
Наука и техника
Проект наземной мобильной версии электромагнитной пушкиИ так сойдет
Америка прекратила разработку сдерживающего Россию оружия
Пробила дно
Планета-пришелец расколола Землю и сдвинула континенты
Гены решают
Почему мужчины рождаются геями
Неудачный пуск с Восточного списали на нестыковку 20-летней давности
Ученые увидели связь между едой и настроением
В рождении геев обвинили старших братьев
Трамп распорядился полететь на Луну
Все материалы
Спорт
И так дома посидят
Российскую сборную пугают дисквалификацией. Но доказательств пока нет
«Не кони, а пони»
«Спартак» реабилитировался за 0:7 в Ливерпуле, разгромив ЦСКА
Клуб легенд
Звезды отечественного хоккея выяснили, кто спустя годы остается лучше всех
Россия ответила на наложенные Международным союзом биатлонистов санкции
В бывшей команде Квята объяснили его неудачи в «Формуле-1»
Шипулин прокомментировал возможность поездки на Олимпиаду под нейтральным флагом
Кокорин не забил с метра в пустые ворота
Все материалы
Культура
Слишком много знали
Кто предсказал гибель «Титаника», теракт 11 сентября и тоталитаризм
«Вся рок-н-ролльная Москва плотно сидела на кислоте»
«Наутилус Помпилиус», золото тещи и расширение сознания Ильи Кормильцева
«Некоторые из них педерасты»
Скандальный балет Серебренникова «Нуреев» собрал в Большом всю российскую элиту
Сеть заполонили спойлеры к новым «Звездным войнам»
Герой мема из «Ходячих мертвецов» покинет сериал
Названо основное преимущество мужчин перед женщинами в искусстве
«Нелюбовь» Звягинцева номинировали на «Золотой глобус»
Все материалы
Интернет и СМИ
Не зашло: кавказцы заставили Comedy Woman извиниться
После шутки об ингушке-эскортнице они атаковали офис ТНТ
Уличная магия
Иногда все самое необычное происходит прямо у вас под носом
Бузовой не снилось
Участники американского «Дома-2» заработали миллионы на сексе и чистке туалетов
В скандале с Comedy Woman увидели национальный конфликт
Девушка сделала десятки операций в попытке стать похожей на порноактрису
Роскомнадзор заблокировал «Открытую Россию»
Идею стилизовать рождественские пальмы под светящиеся пенисы признали неудачной
Все материалы
Ценности
С новым хайпом
Кроссовки-носки и кепки миллиардера: в 2017 году нам не запретили красиво жить
«Я послушная жена и нежная девочка»
Ксения Собчак боится мужа, Рамзана Кадырова и нитратов
Мужчинам предложат выбрать крокодила для собственной куртки
Создана косметика для трансгендеров
«Пакеты для бездомных» за тысячу долларов поступили в продажу
Носки Рианны взорвали интернет
Раритетные наручники Gucci выставлены на продажу
Все материалы
Путешествия
В Марокко — дымить
Туристы рвутся в африканский рай ради дешевых наркотиков
Путь далек лежит
Как совершить путешествие без неприятных последствий
Путин заявил о готовности открыть авиасообщение с Египтом
Грузия подсадит туристов на марихуану
В Венесуэле появится семизвездочный отель
Дикий слон атаковал туристический автобус
Отели приютили голливудских погорельцев
Все материалы
Из жизни
«Французские мужчины ужасно боятся русских женщин»
История москвички, переехавшей в Париж
Африканский феминизм
Чем живет самая красивая девушка во Вселенной
В туалет или в морг?
Ужас нелепых свиданий, которые пошли не по плану
Девушка обнаружила намек на будущего мужа в прошлом
Встречу огромной акулы и рассеянного аквалангиста сняли на видео
Женщина оторвала яичко отказавшемуся от секса втроем знакомому
Обнаженная модель-трансгендер появилась на обложке Elle
Все материалы
Тест-драйв лучшей BMW M5
Знакомимся с первой полноприводной «эмкой» на серпантинах Португалии
Невероятные стартапы, которые изменят жизнь водителей
Автомат по продаже машин, встроенный алкотестер и так далее
Самые необычные фары в истории
Головная оптика, от которой можно офонареть
«Кроссоверы», которые мы заслужили
Смертельная битва Lada Vesta SW Cross, Kia Rio X-Line и Renault Sandero Stepway
Раскрыт дизайн универсала на базе Tesla Model S
Появились фотографии интерьера следующего Porsche 911
Volkswagen показал изображение новой «Джетты»
Все материалы
«Меня не убили, просто развели»
Россиянка влюбилась по уши и лишилась жилья
Что-то встало за окном
Строения, вызывающие самые пошлые ассоциации
С собой не увезешь
Как живут российские олигархи за границей
Его ворсейшество
Бессмертные ковры возвращаются на стены российских квартир
СМИ сообщили о гибели известного руфера
Британец написал камасутру для архитекторов
Назван срок запуска метро до аэропорта Внуково
Все материалы