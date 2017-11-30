Пьяный веган устроил дебош в попытке отвоевать 200 наггетсов

Житель Сиднея Коул Олсен (Kole Olsen) в состоянии алкогольного опьянения устроил переполох в «Макдональдсе», попал под суд и был признан виновным. Об этом сообщает местный телеканал 9news.

В середине ноября с утра после вечеринки Олсен приехал в ресторан и заказал 200 наггетсов. Однако сотрудники отказались ему их подать, так как их нет в специальном меню на завтрак. В ответ на это мужчина пришел в ярость и начал громко кричать.

Затем он сел в автомобиль начал нарезать круги по лужайке у ресторана и громко сигналить. В конце концов он решил заказать 200 картофельных оладий (хашбраунов). Олсен заплатил 230 австралийских долларов (10 173 рубля) за свой заказ, однако продолжал орать на сотрудников ресторана, которые заперлись от него внутри заведения. Они вызвали полицейских, которые арестовали дебошира. Уровень алкоголя в его крови составлял 1,75 промилле.

Суд выяснил, что ранее Олсен уже совершал правонарушения в состоянии алкогольного опьянения. Его приговорили к штрафу в 1000 австралийских долларов (44 229 рублей) и лишили водительских прав на девять месяцев. Также мужчина начал ходить на собрания анонимных алкоголиков.

На суде Олсен отрицал обвинения и заявил, что он веган, поэтому не мог заказать наггетсы.