Настырный сингапурец заставил KFC вернуть в страну любимую острую курицу

Житель Сингапура под ником Farhan с помощью твитов заставил сеть быстрого питания KFC вернуть в рестораны свое любимое блюдо. Об этом сообщает Mashable в пятницу, 30 июня.

Мужчина очень расстроился после того, как в сингапурском KFC перестали продавать острые куриные ножки, и решил обратиться к руководству сети через Twitter, оставляя просьбу вернуть блюдо в меню под каждым сообщением компании. «Я голоден, потому что у вас, ребята, нет моих острых куриных ножек», — отвечал он на предложение компании заказать доставку еды, чтобы утолить голод.

Farhan на протяжении года комментировал записи KFC, после чего представитель сети отправил ему в личном сообщении фото порции ножек и анонсировал возвращение блюда в меню. «Привет, мы видели твои твиты. Ножки возвращаются, и они стали еще острее, чем раньше. Думаю, ты должен стать первым сингапурцем, который их попробует», — отметил он.

В апреле американец Картер Уилкерсон попросил пользователей сети помочь ему набрать 18 миллионов ретвитов, чтобы получить годовой запас куриных наггетсов из сети ресторанов быстрого питания Wendy’s. В итоге его запись побила рекорд Twitter, набрав 3,6 миллиона ретвитов.