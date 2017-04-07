Американец решил набрать 18 миллионов репостов ради годового запаса курицы

Американец Картер Уилкерсон (Carter Wilkerson) решил набрать 18 миллионов репостов в Twitter ради годового запаса куриных наггетсов из сети ресторанов быстрого питания Wendy’s. О своем намерении он сообщил в социальной сети.

Уилкерсон задал в Twitter-аккаунте Wendy’s вопрос, сколько перепостов нужно, чтобы получить годовой запас курицы, и получил ответ: «18 миллионов». «Помогите мне пожалуйста. Человеку нужны наггетсы», — обратился американец к своим подписчикам после этого.

Пользователи соцсети не остались равнодушными к просьбе Уилкерсона и за два дня пост набрал более 931 тысячи ретвитов и более 240 тысяч лайков. «Я не знаю, что это за парень, но ему требуется наша помощь», — стандартный пример комментария под постом любителя наггетсов.

Многие принялись поддерживать и подбадривать Улкерсона, обещая ему после 18 миллионов репостов за свои деньги купить годовой запас курицы Wendy’s. «Учитывая, что Twitter пользуются более 320 миллионов человек, у тебя неплохие шансы», — отметил один из них.

В Wendy’s признались, что удивлены внезапной популярностью поста и будут крайне рады, если Уилкерсон исполнит обещанное. «Это была всего лишь шутка, но он делает все для достижения своей цели», — подчеркнули они.

Самой популярной в Twitter считается фотография, опубликованная американской телеведущей Эллен Дедженерес. Это коллективное селфи с церемонии вручения премии «Оскар» в 2014 году. В кадр попали Кевин Спейси, Брэдли Купер, Мэрил Стрип, Анджелина Джоли и другие голливудские звезды. Снимок собрал более 3,2 миллиона ретвитов.