Путин одобрил черные списки авиапассажиров

Президент России Владимир Путин подписал поправки в законодательство, связанные с составлением черных списков авиапассажиров, сообщает «Интерфакс».

Изменения касаются Гражданского и Воздушного кодексов России. Перевозчик или продавец билетов сможет отказать пассажиру, включенному в «черный список» за дебош на борту, в праве поездки и покупке билета.

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Также поправки вносятся в Кодекс об административных правонарушениях. Копию постановления о невыполнении пассажиром законных распоряжений командира самолета (часть 4 статьи 11.17 КоАП), хулиганстве (статья 213 УК) или действиях, угрожающих безопасному полету (статья 267.1 УК) направят компании-перевозчику, на борту воздушного судна которого случился инцидент.

В соответствии с поправками, перевозчик должен включить дебошира в ограничительный список в течение 30 дней после решения суда о наказании за проступок. В этом списке человек будет находиться в течение года после вступления в силу постановления о наложении административного наказания.

Исключения для временных персон нон-грата сделают только в том случае, если пассажир будет возвращаться в Россию либо подлежит выдворению или депортации из страны. При этом поблажка возможна только в том случае, если человек не может добраться никаким иным способом, кроме как на самолете.

Также авиаперевозчики не смогут отказать в продаже билета, если дебошир полетит к месту лечения и обратно, будет сопровождать инвалида к месту лечения либо поедет на похороны родственника. Все эти причины должны быть подтверждены документально.