Госдума в основном чтении приняла законопроект о черных списках авиапассажиров

Госдума во втором, основном чтении одобрила законопроект, позволяющий авиакомпаниям составлять черные списки пассажиров-хулиганов. Об этом в среду, 7 июня, сообщает ТАСС.

Пассажира включат в данный перечень после вступления в законную силу постановления об административном наказании за хулиганство в салоне воздушного судна. После этого он в течение года не сможет летать рейсами той авиакомпании, на борту лайнера которой нарушил порядок.

Материалы по теме Ваш рейс отменяется Что нужно знать, отправляясь в путешествие самолетом

Перевозчик должен будет в письменной форме уведомить путешественника о внесении его в черный список. Гражданин сможет обжаловать эту меру в суде.

При определенных обстоятельствах попавший в упомянутый перечень человек все же сможет летать рейсами конкретной авиакомпании. Это произойдет, если в случае его депортации или административного выдворения из России единственным способом транспортного сообщения с местом его нахождения будет воздушная перевозка.

В число исключений также входят ситуации, когда гражданину необходимо вылететь на лечение, похороны родственника или сопровождать пассажира-инвалида.

Ранее депутат Госдумы Евгений Москвичев заявлял, что упомянутый законопроект может быть полностью принят нижней палатой парламента уже в июне. Этот документ разработали в феврале.