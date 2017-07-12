Госдума одобрила законопроект об отказе в продаже билетов авиадебоширам

Госдума в среду, 12 июля, приняла в первом чтении законопроект, разрешающий авиакомпаниям не продавать билеты пассажирам, попавшим в черный список дебоширов. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Данный документ содержит поправки в Гражданский кодекс России, позволяющие отказывать определенным лицам в воздушной перевозке для защиты прав и законных интересов граждан и организаций.

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Он связан с другим законопроектом об авиадебоширах, который прошел второе, основное чтение в Думе еще в июне. Этот документ подразумевает, что путешественник, нарушивший порядок на борту самолета, попадает в черный список конкретной авиакомпании.

После этого гражданин в течение года не сможет летать рейсами перевозчика, на борту лайнера которого он устроил дебош. Этот запрет будет регулироваться законопроектом, рассмотренным ГД 12 июля.

В профильном комитете нижней палаты по госстроительству и законодательству ожидают, что оба упомянутых документа могут быть приняты в трех чтениях до конца весенней сессии, то есть до 30 июля, передает «Интерфакс».

Законопроект о черных списках пассажиров был разработан думскими депутатами в феврале текущего года. В такие перечни предполагалось вносить граждан, чье поведение на борту лайнера создало угрозу безопасности полета или же жизни и здоровью других путешественников. В первоначальной версии документа речь шла о трехлетнем запрете на перелеты.