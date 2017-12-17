Закурившего в самолете пассажира экстренно высадили в Волгограде

Сотрудники транспортной полиции аэропорта Волгограда сняли с рейса пассажира, закурившего во время полета из Назрани в Москву. Об этом в воскресенье, 17 декабря, сообщается на сайте Управления на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу.

По данным ведомства, в дежурную часть линейного отделения полиции международного аэропорта Волгограда поступило сообщение о необходимости срочного присутствия полицейских в самолете, совершившем экстренную посадку.

Прибывшие на борт лайнера правоохранители выяснили, что во время полета один из пассажиров закурил. В итоге командир воздушного судна вынужден был отказать 36-летнему мужчине в перелете.

Нарушителя сняли с рейса, сотрудники транспортной полиции доставили его в отделение. Были составлены протоколы об административном правонарушении по части 6 статьи 11.17 («Невыполнение лицами, находящимися на борту воздушного судна, законных распоряжений командира воздушного судна») и статье 6.24 КоАП РФ («Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах»).

В июле самолет, выполнявший рейс по маршруту Махачкала — Санкт-Петербург, совершил вынужденную посадку в московском аэропорту Внуково для отстранения от полета пассажира, закурившего на борту.

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